Москва, , 13:02 — REGNUM Россия намерена передать государствам ЕАЭС свои наработки по вакцине против коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 апреля в ходе онлайн-встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что российские наработки будут переданы зарубежным коллегам в ближайшее время.

Речь идёт о препарате, который в июне начнут тестировать специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», находящегося под Новосибирском. В исследовании будут участвовать 60 добровольцев, в их число вошли разработчики вакцины. Ускорить создание препарата удалост после получения из США живого штамма коронавируса нового типа.

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