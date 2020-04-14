Джакарта, , 12:48 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о 4839 выявленных случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает информационный портал Detik.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмада Юрианто, в стране выявлено 459 случаев смерти от COVID-19.

Напоминаем, что по состоянию на 13 апреля 2020 года правительство Индонезии объявило о 399 подтвержденных случаях смерти от коронавируса. Всего в стране было выявлено 4557 случаев заражения коронавирусом.

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