Махачкала, , 12:50 — REGNUM Количество детей в Дагестане, у которых выявлено заражение коронавирусом нового типа, по состоянию на 12:30 14 апреля выросло до 14. За последние сутки диагноз в федеральной лаборатории подтвердили у двоих детей 10 и 15 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, к настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 16 из них — за последние сутки. Девять человек выздоровели, еще 40 пациентов с предварительным положительным тестом ждут заключения из Москвы.

В реанимации республиканского центра инфекционных болезней находится 12 человек. Четверо из них, в том числе 10-месячный ребенок, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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