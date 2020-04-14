Кострома, , 12:47 — REGNUM В Костромской области отменен весенний охотничий сезон 2020 года. Об этом рассказал главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.

Фрагмент мультфильма «Приключения Мюнхаузена»

Сезон должен быть начаться 23 апреля. Но оперативный штаб региона решил, что на «родину Снегурочки» могут съехаться охотники из других регионов России, что повысит риск распространения инфекции.

«На территории региона выдано более 25 тысяч охотничьих билетов, приблизительно 10 тысяч граждан на территории области не проживают. Мы опасаемся того, что в связи с открытием охотничьего сезона эти лица поедут с других территорий. Чтобы обезопасить нагих граждан, было приято решение весенний охотничий сезон 2020 года на территории Костромской области не проводить», — сказал Александр Кокоулин.

Напомним, к аналогичному решению пришли власти Ярославской области. Об отмене весенней охоты соседи сообщили раньше, 30 марта. Добывать животных запретили в Московской, Тверской и Ивановской областях.

Тем временем, за последние 14 дней на территорию Костромской области прибыло более 5 тысяч человек, в том числе, жители других регионов России. Сколько граждан не задекларировали свое нахождение на территории региона, неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области из-за коронавируса отменили охоту