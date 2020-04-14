Москва, , 12:45 — REGNUM В Москве за сутки 13 апреля зарегистрировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего за последние сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Более всего заразившихся выявлено в Москве — 1489. Далее идут Московская область — 460 и Санкт-Петербург — 121.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на сегодняшний день подтверждено 21 102 случая заражения коронавирусом. Умерли 170 человек, 1694 выздоровели. Сделано более 1,4 млн тестов.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 апреля зарегистрировано более 1,8 млн подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса. Прирост за сутки составил 71,3 тыс. случаев.

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