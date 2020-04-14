Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Глава пресс-службы патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) протоиерей Андриа Джагмаидзе 14 апреля подтвердил информацию о том, что заражение коронавирусом было выявлено у одного из духовных лиц ГПЦ. Об этом сообщают журналисты агентства «ИнтерпрессНьюс».

Джагмаидзе рассказал, что заразившийся коронавирусом не является настоятелем церкви, но принимал участие в богослужении несколько дней назад.

Стоит отметить, что информацию о заразившемся служителе ГПЦ в грузинских СМИ начали сообщать 12 апреля. Также сообщалось, что инфекция была якобы обнаружена у нескольких членов его семьи.

В Грузии идет полемика вокруг того, надо ли на период карантина закрывать церкви для посетителей. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в церквях ГПЦ продолжаются богослужения с участием прихожан. Они собираются во дворах церквей и находятся на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Полиция не пресекает богослужения, что вызывает вопросы у части населения.

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