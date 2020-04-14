Москва, , 12:50 — REGNUM Из оформленных за прошедшие сутки в Москве 3,2 миллиона цифровых пропусков порядка 900 тысяч были признаны недействительными. Об этом 14 апреля сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко журналистам.

По словам Лысенко, все пропуска, которые содержали недостоверные данные, были аннулированы. Основными ошибками при заполнение заявки на спецпропуск являются неверно указанные фамилии, а также паспортные данные, отметил он.

Напомним, в Москве и Московской области с 15 апреля жителям можно будет передвигаться на личном или общественном транспорте только по специальным цифровым пропускам. Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей всех транспортных средств, которые въезжают в столицу.

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