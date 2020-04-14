Флоренция, Италия, , 12:49 — REGNUM Во Флоренции был задержан необычный нарушитель карантина, сбежавший из дома потому, что не мог там больше оставаться. Об этом сообщает Mignews (Израиль).

По данным журналистов, мужчина в спортивной форме, ехавший на велосипеде, был остановлен полицией как нарушитель карантина. В ответ на вопрос, почему он нарушает, он честно признался, что не выдержал постоянных споров с женой и дочерьми и сбежал из дома.

Мужчина заявил, что предпочтет заплатить штраф, нежели быть возвращенным домой. Впрочем, флорентийские полицейские оказались беспощадны, они не только взяли штраф, но и вернули беглеца в семью.