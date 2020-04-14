Абакан, , 12:42 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, все инфицированные госпитализированы.

Состояние их оценивается, как лёгкой и средней тяжести.

«Все новые случаи заражения произошли посредством контактов в семье либо на работе при несоблюдении санитарно-гигиенических норм, данные граждане за пределы региона не выезжали», — добавили в правительстве.

Напомним, по ситуации на 14 апреля в республике зарегистрировано 20 подтверждённых случаев заражения новой инфекцией, в их числе 5 детей. Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки выявили 8 новых случаев.

Читайте также: Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии