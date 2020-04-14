Кампала, , 12:42 — REGNUM В Уганде зарегистрировали еще один случай заболевания COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в восточноафриканской стране достигло 54 человек. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра здравоохранения Уганды.

«Общее количество подтвержденных случаев [заражения коронавирусом] в Уганде в настоящее время составляет 54. Хорошая новость заключается в том, что мы выписали четырех пациентов из больницы Энтеббе», — сказала Джейн Рут Асенг.

Согласно данным министерства здравоохранения, новый подтвержденный случай был выявлен в ходе проведения тестирования на коронавирус группе из 169 пациентов в воскресенье, 12 апреля, в Институте изучения вирусов Уганды (UVRI).

Министерство здравоохранения страны еще не выпустило подробности о новом случае. В настоящее время под наблюдением министерства находятся более 14 000 путешественников, которые, как считается, въехали в страну в период с февраля по март 2020 года, заявила Асенг.

До настоящего времени министерством здравоохранения было проведено более 3000 тестов на коронавирус, и только 54 оказались положительными, подчеркнула она.