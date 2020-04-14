Новосибирск, , 12:39 — REGNUM В Новосибирской больнице завтра, 15 апреля, вновь заработает перепрофилированная городская клиническая больница №11. На её базе оборудован инфекционный госпиталь, в котором будут оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Об этом говорилось на совещании губернатора региона Андрея Травникова с новосибирскими главврачами.

«Я думаю, что на территории Новосибирской области нам пока удается сдерживать ситуацию по распространению коронавируса, не только благодаря карантинным мероприятия — таким как самоизоляция, ограничение социальных контактов. Они, безусловно, необходимы. Основная заслуга — это четкая работа нашей системы здравоохранения», — подчеркнул Травников.

Как уточнили в правительстве региона, на базе городской клинической больницы №11 развернут инфекционный госпиталь на 642 койки, из них 193 койки для пациентов не требующих кислородной поддержки, для тяжёлых пациентов, не требующих ИВЛ — 224, койки для тяжёлых пациентов, требующих неинвазивной вентиляции — 113, койки для тяжёлых пациентов, требующих инвазивной вентиляции — 112.