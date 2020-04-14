Москва, , 12:39 — REGNUM Защита экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — бывшего советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова намерена добиваться, чтобы их дело рассматривалось с участием суда присяжных.

По мнению адвоката Арашукова-младшего Анны Ставицкой, это позволит рассчитывать на более справедливое решение судей по делу о нескольких эпизодах, главными из которых являются хищение газа у Газпрома на сумму свыше 32 млрд рублей и два убийства.

«Мы считаем, что суд присяжных будет более объективным и оставит хоть какой-то шанс на справедливый приговор», — цитирует адвоката ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, оба Арашуковых были задержаны 30 января 2019 года. На время следствия они помещены в СИЗО «Лефортово». Как сообщало один из адвокатов арестованных по громкому делу Владимир Постанюк, расследование дела по закону должно завершиться к 30 июля 2020 года.

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