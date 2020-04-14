Москва, , 12:37 — REGNUM В Вооруженных силах России выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает 14 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.

По данным источника, положительные результаты на коронавирус показали тесты прапорщика 1994 года рождения (находится на домашнем лечении), военнослужащего в звании полковника (находится в больнице в Коммунарке) и мичмана Северного флота (находится в больнице).

Также сообщается, что с заразившимися контактировали более 60 военнослужащих, все они были изолированы, но инфекции у них не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом нового типа в течение суток 13 апреля. Они выявлены в 51 регионе РФ. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1 489.

Всего в России на сегодняшний день подтверждено 21 102 случая заражения коронавирусом. Умерли 170 человек, 1694 выздоровели.

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