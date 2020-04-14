Минск, , 12:43 — REGNUM Суточный прирост подтверждённых заражений новым коронавирусом в Белоруссии составил 362 случая. Общее количество таких случаев увеличилось до 3 281, сообщает 14 апреля пресс-служба белорусского минздрава.

За сутки 13 апреля в Белоруссии скончались четыре человека с диагнозом COVID-19, общее число умерших достигло 33 человек. У всех умерших пациентов были хронические заболевания.

Госпитализированы 2 444 заболевших, остальные имею лёгкую форму заболевания и лечатся дома. Поддержка аппарата искусственной вентиляции легких потребовалась в 57 случаях. Всего проведено около 72 тыс. тестов на новый коронавирус, исследования проводят в 17 лабораториях, пояснили в минздраве.

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