Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Коронавирусом в Грузии заразился священник одной из церквей, который вместе с членами своей семьи в настоящее время помещен в клинику имени Бочоришвили. По информации дирекции клиники, анализ на коронавирус дал у этого священника положительный результат. У него отмечается сухой кашель и повышенная температура. Под наблюдение взяты и члены его семьи.

В патриархии Грузии пока официальных заявлений на этот счет не делают, но журналистам в пресс-службе сообщили, что заразившийся вирусом священник несколько дней назад проводил службу в церкви.

Еще один священник с подозрением на коронавирус был доставлен 13 апреля в Тбилисскую инфекционную больницу, но, как заявила журналистам медицинский директор больницы Марина Эзугбая, у этого пациента диагноз коронавируса не подтвердился, поэтому он был переведен в другое отделение, где продолжит лечение до устранения всех симптомов респираторного заболевания.

В преддверии праздника Пасхи представители грузинской общественности и оппозиционные политики призывают патриархию Грузии либо перенести праздничное богослужение, либо перейти на дистанционную трансляцию и запретить прихожанам посещение церквей. 13 апреля вечером в патриархии побывали представители правительства Грузии, в том числе премьер-министр Георгий Гахария, но комментариев о содержании беседы с патриархом они журналистам не сделали.

На 14 апреля в Грузии фиксируется уже 296 случаев, 69 выздоровевших и трое погибших.