Салехард, , 12:28 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 14 апреля сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Всего на Ямале зафиксировано 73 случая заражения SARS-CoV2, из них пять выздоровели. Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе. Из них шесть в посёлке Ханымей и один на месторождении.

Из госпитализированных в данный момент один пациент находится в тяжелом состоянии.