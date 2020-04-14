Волгоград, , 12:29 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Данные 14 апреля сообщили во Всероссийском оперативном штабе и подтвердили в региональном.

Новые заражённые являются жителями Жирновского и Старополтавского районов. Круг лиц, с которыми они контактировали, определён, все граждане находятся под медицинским наблюдением. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавируса в регионе теперь составляет — 46.

На домашней самоизоляции остаются 1221 человек, в больницах 89 взрослых и 10 детей. После полного выздоровления выписаны семь волгоградцев.