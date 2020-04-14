Иерусалим, , 12:28 — REGNUM Способы эффективного психологического противостояния тревоге и депрессии дали психологи израильского минздрава, сообщает Mignews.

Психологические трудности, на фоне эпидемии коронавируса, карантина, ограниченного передвижения, требуют для качественного преодоления их правильного подхода, учитывающего и возрастные и профессиональные различия.

Кроме общих указаний, таких как помнить о перспективе, делиться переживаниями, надеяться, израильские психологи обращают внимание на то, что ребенку, например, очень важно чувство уверенности, которое исходит от его родителей. А человеку пожилому важно поддерживать связь с родными и знакомыми и больше бодрствовать днем, чтобы не нарушать режим ночного сна.