Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области основная проблема заключается в трудностях учёта и дальнейшем медицинском сопровождении жителей, прибывающих из других российских регионов. Об этом на брифинге сообщил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

«Большая вероятность, что могут [завезти] и завозят коронавирус из других субъектов РФ. Более половины [подтверждённых случаев инфицирования на Дону] — завезённые случаи», — отметил спикер.

В настоящее время главам муниципалитетов поручено вести персональный учёт всех жителей, которые находятся на выезде, проводить инструктаж по профилактике коронавируса.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев призвал земляков, возвращающихся из других российских регионов, к самоизоляции.

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