Калининград, , 12:23 — REGNUM В Калининградской области число заразившихся новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на пять человек. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего за всё время распространения вируса в регионе обследовано 8200 человек. Диагностировано 79 случаев заражения, 24 человека выздоровели, один скончался.

«Под медицинским наблюдением 680 человек, в том числе 19 в специальном учреждении «Паруса надежды», — уточнили в ведомстве.