Саранск, , 12:22 — REGNUM Из 13 новых случаев заражения коронавирусом в Мордовии восемь выявлены среди студентов МГУ имени. Н.П. Огарева (Мордовского государственного университета). Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Студенты проживали в общежитии, которое в настоящее время закрыто на карантин.

«Всего на сегодняшний день из 71 заболевшего коронавирусом в республике 29 человек — это студенты указанного общежития», — подчеркнули в штабе.

Остальные пять граждан с подтвержденным заражением коронавирусом либо находились ранее в Москве, либо контактировали с приехавшими их столицы гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, здание общежития вуза закрыто на карантин, который предположительно продлится до конца апреля. Для контроля допуска в здание выставлен пост охраны Росгвардии.

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