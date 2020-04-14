Нальчик, , 12:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии введены дополнительные меры по ужесточению режима полной самоизоляции. С 14 апреля по поручению главы республики введен запрет на работу ряда предприятий, сообщили в пресс-службе руководителя субъекта.

Так, с сегодняшнего дня закрыты предприятия, оказывающие услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, магазины запчастей и горюче-смазочных материалов, автомойки самообслуживания. Право продолжать работу по мытью машин оставлено для автомоек, обслуживающих легковые такси и транспортные средства, которые выполняют регулярные перевозки пассажиров и грузов.

Кроме того, запрет введен на работу парикмахерских и организаций, оказывающих медицинские услуги с очным присутствием граждан.

Данные ограничения введены в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время, как сообщало ИА REGNUM, в республике выявлено 50 граждан, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них госпитализированы 26 человек, пятеро из которых находятся в реанимации. Остальные заболевшие находятся под медицинским наблюдением дома. Выздоровели за все время три пациента.

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