Волгоград, , 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области. Об этом 14 апреля на брифинге журналистам сообщил заместитель главы регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

По словам чиновника, женщине делали несколько тестов на коронавирус. Скончалась она от молниеносной пневмонии. Одну часть контактировавших с ней людей уже отвезли в больницу, другие остаются дома.

«По результатам проведённого анализа референс-центр подтвердил коронавирусную инфекцию у скончавшейся в Жирновской ЦРБ пациентки. На месте продолжается расследование Роспотребнадзора. О результатах мы сообщим отдельно», — уточнил Николай Алимов.

Накануне в облздраве сообщили, что под наблюдением в Линёво находятся 16 посёлка жителей и 34 сотрудника больницы, где проходила лечение скончавшаяся пациентка. В реанимации с ней контактировали 12 человек.

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