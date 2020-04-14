Тбилиси, , 12:17 — REGNUM МВД Грузии за последние сутки в масштабе всей страны зафиксировало 199 фактов нарушения введенного из-за коронавируса режима чрезвычайного положения.

В частности, 106 граждан были оштрафованы за нарушение так называемого комендантского часа, который действует по всей Грузии с 21:00 до 06:00 часов.

За скопление на публичном пространстве более 3 человек и несоблюдение так называемой 2-метровой социальной дистанции штрафы выписаны еще 63 гражданам.

2 юридических и 6 физических лиц нарушили введенные властями ограничения на экономическую деятельность и также оштрафованы.

В рамках контроля за находящимися в самоизоляции гражданами полицией выявлено 2 факта нарушения правил самоизоляции.

Кроме того, за нарушение правил перевозки пассажиров оштрафованы 20 водителей. Как известно, перевозки пассажиров в Грузии разрешены только на легковых автомобилях и в такси, при условии, что водитель перевозит не более 2 человек, которые должны размещаться на заднем сидении на расстоянии друг от друга.

Решением правительства Грузии, штрафы за нарушение режима чрезвычайного положения и введенных в его рамках ограничений составляют 3 тысячи лари для физических лиц и 15 тысяч лари для юридических лиц.

На 14 апреля в Грузии фиксируется уже 296 случаев заражения, 68 выздоровевших и 3 погибших. В режиме карантина содержатся 4856 человек, в стационарах находятся 458 пациентов. Еще трое граждан Грузии прибыли в страну на лечение из-за рубежа, где у них был выявлено заражение коронавирусом.