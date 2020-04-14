Уфа, , 12:27 — REGNUM Два пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, 63-летний мужчина находился долгое время на лечении и получал терапию по поводу основного заболевания. У него диагностировали острую коронавирусную инфекцию, осложненную пневмонией. Помимо этого у мужчины был хронических бронхит, ишимическая болезнь сердца и другие заболевания.

Кроме этого, скончалась 73-летняя женщина, которая получала лечение по поводу злокачественного новообразования молочной железы. У женщины был сахарный диабет, она имела проблемы со стороны сердца. У пациентки также была диагностирована острая коронавирусная инфекция. Женщина скончалась от тяжелой пневмонии.

Максим Забелин отметил, что сейчас на амбулаторном лечении находятся 15 человек с легкой формой заболевания по подтвержденным диагнозам. Их наблюдают медработники по месту жительства. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах региона находятся 235 пациентов, 11 из них несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 14 апреля в Башкирии зафиксировано 129 случаев коронавирусной инфекции.

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