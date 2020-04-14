Горно-Алтайск, , 12:16 — REGNUM В Республике Алтай выделили 2 млн рублей на поддержку малообеспеченных многодетных семей, оказавшихся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, около 4 тыс. семей получат продуктовые наборы.

Закупкой и формированием наборов займутся представители «Комплексного центра социального обслуживания населения». Отмечается, что продукты будут приобретаться у местных производителей.

«Акции по предоставлению продуктовых наборов проведут Управления социальной поддержки населения совместно с администрациями муниципалитетов и сельских поселений. Старт запланирован на 25 апреля 2020 года», — отметили в администрации.

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