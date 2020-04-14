Сеул, , 12:17 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее было совершено более 180 тыс. киберпреступлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Национального полицейского управления страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было совершено 18 499 киберпреступлений, что 20,7% больше, чем годом ранее.

Известно, что 84,2% случаев пришлись на киберпреступления в финансовой сфере, такие как фишинг и смишинг, 13,8% — на распространение запрещенного контента, 2% — на распространение хакерских и вредоносных программ.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Смишинг — вид фишинга через SMS.