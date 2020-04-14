Париж, , 12:10 — REGNUM Около 10% населения Франции может иметь иммунитет к коронавирусу, заявил министр социальных дел и здравоохранения Пятой Республики Оливье Варан.

По его словам, ни одна страна в мире не может сказать, сколько процентов граждан заразились коронавирусом и сколько приобрели иммунитет.

«По нашим оценкам, у примерно 10% населения Франции может быть к настоящему моменту иммунитет», — сказал он в эфире радио RTL.

Он отметил, что основная трудность заключается в том, что сейчас нельзя протестировать всех жителей, тесты делаются только тем, у кого наблюдаются симптомы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что пандемия коронавируса «выявила недостатки» в системе здравоохранения страны.

Отметим, во Франции режим самоизоляции объявлен до 15 апреля. В стране количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 133 тысяч, летальных исходов — 14 967.

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