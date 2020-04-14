Москва, , 12:08 — REGNUM В Москву доставлено 23 тонны гуманитарного груза из китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Груз предназначен для борьбы с эпидемией COVID-19.

«Китайская сторона передала российской столице более 220 тыс. медицинских масок, более 100 тыс. перчаток, 2,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, 5 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости при борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве находится делегация провинции Хэйлунцзян (административный центр — Харбин), составленная из медицинских экспертов, имеющих опыт противодействия коронавирусной инфекции. Представители провинции уже встретились с московскими медиками, 13 апреля состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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