Тбилиси, , 12:07 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии выявлено и подтверждено лабораторно 30 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой прирост числа инфицированных начиная с момента распространения заболевания в стране.

Если на 11:00 часов 13 апреля в Грузии фиксировалось 266 случаев, на этот же период 14 апреля их число возросло до 296.

За этот же период из больницы выписался 1 пациент, и общее число выздоровевших составило 68 человек. По-прежнему на официальном сайте https://stopcov.ge/ фиксируется 3 летальных исхода.

В режиме карантина содержатся 4856 человек, в стационарах находятся 458 пациентов. Еще трое граждан Грузии прибыли в страну на лечение из-за рубежа, где у них был зафиксирован коронавирус.