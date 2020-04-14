Ташкент, , 11:50 — REGNUM Клиническая больница №7 в Ташкенте закрылась на карантин. Об этом 14 апреля заявил глава инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, на карантин также закрылась поликлиника №8 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Учреждения здравоохранения закрылись вместе со всеми врачами и пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на карантин вместе с медработниками и роженицами закрылся ташкентский роддом №6. Режим обязательной самоизоляции в республике действует с 6 апреля 2020 года.

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