Москва, , 11:41 — REGNUM Китайская Народная Республика оказывает помощь российской стороне в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Так, провинция Хэйлунцзян передала Москве для борьбы с COVID-19 свыше 20 тонн гуманитарного груза. Об этом 14 апреля заявили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы.

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Уточняется, что Москве были направлены более 220 тыс. медицинских масок, свыше 100 тыс. перчаток, 2,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, 5 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, пишет ТАСС. Кроме того, в составе груза — свыше 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости при борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Отмечается, что гуманитарную помощь Китай оказал на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Группа была сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.