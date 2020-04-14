Тбилиси, , 11:45 — REGNUM В Грузии в течение двух ближайших недель ожидается рост числа заражений коронавирусом. Такое заявление 14 апреля сделал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство Report.

«Возможно, следующие две недели будут самыми напряженными. Я полностью согласен с мнением, что пик будет где-то к концу апреля», — рассказал журналистам Церцвадзе.

Он также напомнил, что в течение суток, по его прогнозу, в Грузии число новых случаев заражения будет исчисляться десятками, но не сотнями.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 14 апреля в Грузии число выявленных случаев заражения выросло по сравнению с предыдущим днем на 24, что является самым большим скачком для страны.

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