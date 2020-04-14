Рига, , 11:34 — REGNUM Пасхальные выходные в Латвии прошли довольно спокойно. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные представителей полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

«За четыре дня пожарные получили только 100 вызовов по тушению прошлогодней травы», — сказала представительница VUGD Агрита Витола.

По ее словам, в этом году число таких пожаров в стране к середине апреля снизилось на треть по сравнению с прошлым годом с 1500 до 1000. К сожалению, в понедельник при пожаре в садовом домике, в Риге погиб человек, отметила она.

Временно исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Латвии Андрей Гришин сообщил, что за выходные дни полицейские в стране провели 7500 проверок соблюдения режима ЧС. По его словам, в стране было составлено только 159 протоколов о нарушениях.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.