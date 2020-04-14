Москва, , 11:33 — REGNUM Консолидация общества перед общей угрозой эпидемии коронавируса — это незыблемый императив, прежде всего нашего коранического послания. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов:

«Независимо от внешних и внутренних угроз, бед, это то, к чему должен стремиться любой правоверный мусульманин ежедневно. Но наиболее остро человеческие чувства реагируют на кризис, и на болезни, на катаклизмы. И поэтому неслучайно глава российских мусульман муфтий Равиль Гайнутдин в своих посланиях особо обратил внимание, что все люди, независимо от национального, религиозного, социального своего статуса, должны быть очень близкими, чуткими к нуждам друг друга. Должны оказывать поддержку, помощь, сострадание молитвой, материальными и моральными принципами.

И мы только понимаем, что люди, которые уже до нас попали в подобные ситуации, прошли испытания голодом, холодом, блокадами, войной, смогли выстоять только благодаря великому духу, крепости своей веры и консолидации всех слоев общества. Поэтому уроки прошлого должны быть услышаны, должны быть осмысленны нынешним поколением. И именно такому примеру нужно следовать своей повседневной жизни в дни пандемии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в 82 регионах России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 1694 человека. Президент России Владимир Путин и продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден.