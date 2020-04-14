Джакарта, , 11:32 — REGNUM В регионе Юго-Восточной Азии было выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает Antara, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди со ссылкой на данные, представленные на специальном видеосаммите АСЕАН по COVID-19, который состоялся утром 14 апреля 2020 года.

«В начале встречи министр иностранных дел Вьетнама в качестве председателя координационного совета АСЕАН представил отчет о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе», — заявила глава МИД Индонезии.

По данным координационного совета АСЕАН, по состоянию на 13 апреля 2020 года в регионе Юго-Восточной Азии выявлено 19 997 случаев заражения коронавирусом, из них 884 случая смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы государств и правительств стран Юго-Восточной Азии приняли участие в видеосаммите АСЕАН по COVID-19.

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