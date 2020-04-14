Саранск, , 11:23 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким 63-летнего пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, который скончался накануне. Об этом он заявил в своем обращении к жителям республики.

«Я хочу выразить глубокие соболезнования семье этого человека и заверить, что мы окажем всю необходимую поддержку. Точную причину смерти установят медики, потому что заболевание протекало на фоне тяжелых хронических болезней. Врачи боролись за жизнь пациента до последнего», — подчеркнул Волков.

Также он счёл необходимым сообщить ещё об одном летальном случае. Накануне в республике скончалась женщина с подозрением на заражение коронавирусом.

«Скончалась пожилая женщина с пневмонией. Мы направили ее анализы в московскую лабораторию, сейчас ждем их результатов. Выводы можно будет делать позже, пока подтвержденного диагноза нет. Главное сейчас — остановить распространение коронавируса на территории Мордовии», — заключил Владимир Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в республике подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с момента начала наблюдений выявили 71 случай заражения.