Владимир, , 11:22 — REGNUM Во Владимирской области 14 апреля подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Всего в регионе выявлено 100 случаев заражения коронавирусом. Диагноз первых пациентов был подтверждён 30 марта.

Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались — один мужчина и три женщины, все страдали от тяжёлых хронических заболеваний. Также сообщалось, что 59-летняя врач скорой помощи, у которой также было подтверждено наличие инфекции, находилась в тяжёлом состоянии и была переведена в больницу Москвы.

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