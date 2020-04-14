Самара, , 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки в Самаре было выявлено с коронавирусом пять человек. Из них четыре контакта по ранее выявленным случаям и один по тяжелому течению ОРВИ.

Еще пять человек с коронавирусом выявлены в Тольятти, из них четыре человека — это семья, у которой один член семьи вернулся из Москвы, еще один человек выявлен по тяжелому течению ОРВИ.

Также из числа контактов с одним из ранее инфицированным пациентом выявлен один человек в Чапаевске. Таким образом, в Самарской области на 14 апреля зафиксировано 40 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 14 пациентов выписаны по выздоровлению, а 26 пациентов проходят лечение.

За минувшие сутки в регионе проведено 856 исследований на коронавирус. Под наблюдением врачей находятся 1546 человек. При этом снято с учета 306 человек.