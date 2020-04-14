Краснодар, , 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе. Трое заражённых выявлены в Краснодаре, ещё двое в Сочи.

«В числе заразившихся двое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 62 лет», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае достигло 215. Три человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, скончались. Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии. С момента регистрации первого в регионе случая заражения коронавирусом 40 пациентов выздоровели и выписаны.