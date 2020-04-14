Москва, 14 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Москве торговые точки, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы в период пандемии нового типа коронавируса, поплатятся за свою халатность рублём. Так, только за последние три дня в российской столице за это были оштрафованы более 90 магазинов. Об этом 14 апреля проинформировала пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
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Так, административным санкциям объекты торговли подверглись за то, что не обеспечили условия для соблюдения социальной дистанции, в том числе, не нанесли специальную разметку, которая позволяет избежать потенциально опасных контактов между покупателями.
В ведомстве уточнили, что сумма штрафов может превысить 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда, пишет ТАСС.
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Как сообщало ИА REGNUM, за нарушения требований организации социального дистанцирования работников и посетителей, который предполагает режим повышенной готовности, индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Если же в результате нарушения был причинён вред здоровью человека или его имуществу, то заплатить придётся от 500 тысяч до миллиона рублей или же приостановить деятельность на срок до 90 суток.
Добавим, что в общественных местах нельзя подходить друг к другу на расстояние менее полутора метров. Это требование действует в том числе в магазинах.
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