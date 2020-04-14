Орел, , 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе. Коронавирус выявили у тех, кто ранее выезжал в Москву, в двух случаях заражение произошло при контакте.

«Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения», — прокомментировал губернатор региона Андрей Клычков.

Только два заражённых были выявлены в Орле, остальные — в районах области. Пять человек находятся в больнице им. Боткина, один в НКМЦ, ещё один на домашней изоляции.

Всего коронавирус в регионе выявлен у 41 человека, трое вылечились.