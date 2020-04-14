Хартум, , 11:20 — REGNUM Правительство Судана наложит запрет на въезд и выезд из столицы страны, Хартума, после выявления 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министра информации Судана.

Фейсал Салех сказал в интервью журналистам агентства, что столица будет изолирована от остальных частей страны, начиная с субботы, 18 апреля.

По информации сотрудников СМИ, блокировка самого густонаселенного города Судана продлится в течение трех недель.

Всего в Судане было выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, отмечают журналисты.