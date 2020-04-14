Москва, , 11:14 — REGNUM В Москве у 13 002 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

За сутки это число увеличилось почти на полторы тысячи — подтверждено 1489 новых случая. Около половины новых случаев приходится на пациентов 45 лет и младше.

В департаменте напомнили, что с 13 по 19 апреля указом мэра Сергея Собянина в столице введены дополнительные запреты и ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.