Саранск, , 11:14 — REGNUM В Мордовии подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике выявлен 71 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб России.

Накануне в регионе скончался 63-летний мужчина с коронавирусом, течение болезни которого было осложнено множеством хронических заболеваний. Накануне в ходе обращения к гражданам глава республики Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также он отметил, что скончалась пожилая женщина с подозрением на коронавирус, однако лабораторно её диагноз не был подтверждён. Четверо граждан выписаны после полного выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в регионе домашний карантин обязали соблюдать 819 человек. В условиях стационара лечение проходит 161 человек. В обсервационном отделении находятся 60 человек в режиме изоляции.

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