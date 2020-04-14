Москва, , 11:15 — REGNUM В связи с ростом темпов заражения коронавирусом в ряде регионов России организованы дополнительные центры диагностики коронавируса.

Так, в Красноярском крае организована работа шести дополнительных лабораторий. В лабораториях проводятся первичные тесты. Для подтверждения диагноза пробы направляются в Центр гигиены эпидемиологии в Красноярском крае и в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В Ленинградской области также заработали шесть лабораторий, дополнительно к существующим осуществляющие первичные тесты на коронавирус. С их помощью количество проводимых ежедневно анализов увеличено до 1,7 тысяч.

В Московской области количество тестирований увеличено до семи тысяч в сутки. А в Москве уже делают порядка 18 тысяч тестов ежедневно.