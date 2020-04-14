Липецк, , 11:12 — REGNUM В Липецкой области 14 апреля подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Все заразившиеся получаю необходимое лечение.

Всего в регионе было выявлено 74 случая заражения коронавирусом. 12 человек уже выздоровели, 62 — находятся на лечении.

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