Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 11:11 — REGNUM Кемеровские полицейские опровергли очередной фейк. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД якобы не пропустили женщину на территорию кладбища. В полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Полицейские обращают внимание граждан, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — отметили в региональном управлении МВД РФ, призвав жителей Кузбасса проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения.

Это уже не первая фейковая информация, которую опровергли полицейские.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что полиция и оперштаб Кузбасса опровергли информацию о том, что ГИБДД будет останавливать и штрафовать тех, кто ездит без справок с работы или без медицинской маски.

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