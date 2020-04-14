Ставрополь, , 11:10 — REGNUM На Северном Кавказе по данным на 14 апреля выросло до 411 человек число заразившихся коронавирусом. Не изменились показатели лишь в двух субъектах округа — Кабардино-Балкарии и Ингушетии, сообщается на официальном портале Стопкоронавирус. рф

Напомним, сутками ранее, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Северо-Кавказском федеральном округе составляло 350 человек. Таким образом, за один день пациентов в подтвержденными тестами по коронавирусу в регионе стало больше на 61. При этом выздоровели трое пациентов в Кабардино-Балкарии. К счастью, не изменились данные по умершим.

Наибольший прирост больных произошел в Северной Осетии — 18 человек (всего 52 человека). В Дагестане заболевших стало больше на 15 человек (100), в Чечне — на 15 (64), в Ставропольском крае — на девять (95), в Карачаево-Черкесии — на три (16).

Данные по Кабардино-Балкарии составляют 50 человек заболевших, по Ингушетии — 34.

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