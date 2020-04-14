Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области количество выздоровевших пациентов, у которых был обнаружен коронавирус нового типа, выросло до восьми. Об этомИА REGNUMсообщили в региональном правительстве 14 апреля.

«Общее число зарегистрированных больных на Дону увеличилось до 98 человек. Восемь из них выздоровели», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что первый выявленный случай инфицирования коронавирусом в Ростовской области был зарегистрирован 25 марта. С 31 марта в регионе был введён режим всеобщей изоляции, как самый эффективный способ борьбы с распространением коронавируса. Однако рост случаев заражения на Дону остановить пока не удаётся.

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